"Для меня Овечкин не заслуживает восторга" еще бы и ноги ему отрезать: как вратарь из соседней страны отреагировал на рекорд Овечкина

Avia.pro - СМИ Когда Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, мир хоккея встал на уши: трибуны ревели, Гретцки аплодировал, а рекорд, державшийся почти три десятилетия, пал к ногам русского маэстро.
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