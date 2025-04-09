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"Для меня Овечкин не заслуживает восторга" еще бы и ноги ему отрезать: как вратарь из соседней страны отреагировал на рекорд Овечкина

"Для меня Овечкин не заслуживает восторга" еще бы и ноги ему отрезать: как вратарь из соседней страны отреагировал на рекорд Овечкина

Avia.pro - СМИ Когда Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, мир хоккея встал на уши: трибуны ревели, Гретцки аплодировал, а рекорд, державшийся почти три десятилетия, пал к ногам русского маэстро.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Хохложопая, жалкая мразь зря открыла свое еб…ло, отвечать же придется!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
А ему оторвет язык....
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3 час.
Александр Долин
у  него  пмс  вот  он  и  нервеный что  умного мог  сказать  вратарь  великой  страны  лгбт  не  больше  ни  меньше
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1 час.
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