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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Общий этап Лиги чемпионов завершен, экс-директор «Химок» задержан по подозрению в даче взятки, 1 млн евро для Черчесова и его штаба и другие новости

1. Общий этап Лиги чемпионов-2024/25 завершился, одновременно были сыграны 18 матчей: «Ливерпуль» уступил ПСВ (2:3) в гостях, «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1), хотя уступал после первого тайма и мог вылететь, «Барселона» не смогла обыграть «Аталанту» (2:2), «Интер» разгромил «Монако» Александра Головина (3:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова разнес «Штутгарт» (4:1), «Реал» справился с «Брестом» (3:0), «Бавария» разобралась со «Слованом» (3:1), «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Шахтера» (3:1), «Атлетико» крупно победил «Ред Булл» (4:1), «Ювентус» уступил «Бенфике» (0:2), «Динамо» Загреб обыграло «Милан» (2:1).

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