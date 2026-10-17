В Финляндии готовят реформу, которая расширит полномочия военной разведки за пределами страны, пишет Defence24.
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Финская разведка "Окколо каккала" получила право проводить наступательные операции на нашей территории! Что, серьёзно?! Будут под видом туристов приезжать в Питер и жрать ханку как не в себя?