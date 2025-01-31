В Ивановском районе оперативники выявили и задокументировали преступную деятельность по реализации контрафактной табачной продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной группы, которая занималась реализацией контрафактной табачной продукцию на территории Ивановского района.
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