В кадрах транспортного блока Правительства наконец-то прорисовываются очертания нового состава. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил ряд кадровых изменений в составе правительства.
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