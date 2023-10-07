Путин является государственным деятелем исторического масштаба — Сальдо

Губернатор Херсонской области поздравил президента России с Днём рождения.Владимир Сальдо в личном телеграм-канале поздравил Владимира Путина с Днём рождения, пожелав ему здоровья, энергии и воплощения всех планов на должности главы государства.
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