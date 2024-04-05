В церкви Введения в Барашах сделаны ценные исторические находки

Известия/Дмитрий Коротаев Во время научно-исследовательских работ в рамках подготовки здания к реставрации специалисты обнаружили в старинной московской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах ряд ценных архитектурных элементов.
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