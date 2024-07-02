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Петербургский дневник

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Онколог Каприн: для профилактики рака необходимо отказаться от ряда вредных привычек

Также рекомендуется воздержаться от употребления жирной, острой, копченой и сладкой пищи Для профилактики рака врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, перестать посещать солярий, вести здоровый образ жизни, а также ограничить потребление жирной, сладкой, копченой и сладкой пищи.

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