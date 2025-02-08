Россиян предупредили о риске сложного пожароопасного сезона весной

Недостаток снежного покрова заставляет беспокоиться, говорит Вильфанд Малое количество снега в европейской части России может привести к сложному пожароопасному сезону весной, однако окончательные прогнозы зависят от количества осадков в ближайшие месяцы.
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