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Вечерний Новосибирск

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Бродячие собаки охотятся на жителей улицы Фадеева в Новосибирске

Бродячие собаки охотятся на жителей улицы Фадеева в Новосибирске

В социальных сетях жители Новосибирска жалуются на разгул опасных собак вблизи улицы Фадеева. По информации местных жителей, бродячие собаки ведут себя крайне агрессивно, пытаются напасть на одиноких прохожих.

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