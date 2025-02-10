Бродячие собаки охотятся на жителей улицы Фадеева в Новосибирске

В социальных сетях жители Новосибирска жалуются на разгул опасных собак вблизи улицы Фадеева. По информации местных жителей, бродячие собаки ведут себя крайне агрессивно, пытаются напасть на одиноких прохожих.
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