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На Алтае намерены усилить контроль за работой соццентров после ЧП

На Алтае намерены усилить контроль за работой соццентров после ЧП

Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой социальных центров после отравления, в результате которого погибли постояльцы в частном центре.

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