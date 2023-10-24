Обидела его, не сказав о главном: тайный сын Овсиенко из детского дома сбежал от матери

Не многие поклонники российской эстрады знают, чем можно гордиться Татьяне Овсиенко. Когда-то популярная артистка взяла на воспитание мальчика из детского дома, которого вырастила и полюбила как собственного сына.
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