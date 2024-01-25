В рамках акции «Студенческий десант» молодые орловцы ознакомились с работой дежурной части и узнали об особенностях приема на службу в органы внутренних дел

Мероприятие состоялось под эгидой Общественного совета при региональном УМВД. От заместителя начальника Управления по работе с личным составом УМВД полковника полиции Андрея Сидорова учащиеся Орловского автодорожного техникума узнали об особенностях службы в различных подразделениях органов внутренних дел.