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В Севастополе начали снижаться цены на недвижимость

В Севастополе начали снижаться цены на недвижимость

Севастополь вошел в десятку российских регионов, где начали снижаться цена на недвижимость. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала апреля портал «Мир квартир» зафиксировал тенденцию к снижению стоимости жилья в 10 крупных городах.

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