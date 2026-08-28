ФСБ задержала первого заместителя гендиректора ТГК-2

Сотрудниками следственного управления ФСБ (УФСБ) России по Ярославской области задержан первый заместитель генерального директора ПАО «ТГК-2» Марат Дураев, об этом 28 августа сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к следствию.
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