Новая муза заявилась в дом Киркорова с чемоданами — взяла Филиппа в оборот

Народный артист немного опешил от напора своей подруги. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова на премии «Bravo» Социальные сетиФилипп Киркоров пару дней назад устроил в своем загородном доме вечеринку по случаю своего дня рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии