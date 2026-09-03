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Газета.ру

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Сюэсян: КНР будет противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны

Сюэсян: КНР будет противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны

Китай будет противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РИА Новости.

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