Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Весточка из Киева. У нас тут все зашевелились, как змеи в клубке

Весточка из Киева. У нас тут все зашевелились, как змеи в клубке

Юрий Кот Мой друг прислал новый кусок информации из сердца Бандерштадта. 10 лет нацисты не могут его вычислить.

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Комментарии
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н
надежда
Не все еще поделили.
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3 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Много говорят ,а мало делают. То линии проводят то пальчиком грозят, а воз и ныне там. Похоже на начало новой столетней войны. Будут МУ-МУ водить и в носу ковыряться. Надо на войну послать  воров- олигархов и их сыновей у них есть. что защищать., пусть защищают.
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2 час.
МБ
Марина Биченова
Отличное предложение! Хапать первыми бегут.
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1 час.

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