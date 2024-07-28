Весточка из Киева. У нас тут все зашевелились, как змеи в клубке

ИО

Игорь Овчаренко

Много говорят ,а мало делают. То линии проводят то пальчиком грозят, а воз и ныне там. Похоже на начало новой столетней войны. Будут МУ-МУ водить и в носу ковыряться. Надо на войну послать воров- олигархов и их сыновей у них есть. что защищать., пусть защищают.