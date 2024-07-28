Юрий Кот Мой друг прислал новый кусок информации из сердца Бандерштадта. 10 лет нацисты не могут его вычислить.
Весточка из Киева. У нас тут все зашевелились, как змеи в клубке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
н
надежда
Не все еще поделили.
Ответить
3 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Много говорят ,а мало делают. То линии проводят то пальчиком грозят, а воз и ныне там. Похоже на начало новой столетней войны. Будут МУ-МУ водить и в носу ковыряться. Надо на войну послать воров- олигархов и их сыновей у них есть. что защищать., пусть защищают.
Ответить
2 час.
МБ
Марина Биченова
Отличное предложение! Хапать первыми бегут.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии