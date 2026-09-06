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15-минутный город и еще 30 станций метро, образование мирового уровня и новая индустриализация: Собянин рассказал о перспективах Москвы

15-минутный город и еще 30 станций метро, образование мирового уровня и новая индустриализация: Собянин рассказал о перспективах Москвы

По случаю московского Дня города столичный мэр Сергей Собянин поделился в своем блоге 6 сентября 2026 года, в воскресенье, мыслями о том, какой Москва должна стать через пять – десять или даже больше лет.

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