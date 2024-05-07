Россия предъявила Западу ядерный ультиматум

Накануне инаугурации Владимира Путина прозвучало очень важное заявление. Стало известно, что Россия проведет учения с использованием тактического ядерного оружия, что стало своеобразным ответом на жесткие заявления лидеров западных стран.
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