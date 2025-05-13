Гениальный ход Белоусова подорвал Одессу: Тайна Капустина Яра - дело не в "Орешнике". Новейшее "оружие Путина" и километровые столбы огня

Пока на Западе следили за полигоном в Капустином Яре из-за реальной угрозы удара "Орешниками", Россия впервые ударила совершенно иными ракетами по неожиданному месту.
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