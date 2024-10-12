Курская область почти освобождена: новости СВО от 12 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 960 день спецоперации России на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Автор: Евгений Поддубный На Херсонском и Запорожском направлениях российские войска продолжают активные боевые действия, при этом авиация наносит удары по позициям ВСУ.
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