С 2025 года украинцы будут платить 7 евро, чтобы въезжать в Европу

Весной 2025 года ЕС планирует ввести новую систему контроля на пропускных пунктах. Все граждане стран, которые не являются членами Европейского Союза, должны будут оформить разрешение и оплатить государственный сбор для пересечения границы стран-членов ЕС и Шенгенской зоны.