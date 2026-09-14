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15-летний мигрант попал в шестой класс и угрожал детям. Но наказать решили маму, рассказавшую об этом: "Мне ещё и отвечать"

15-летний мигрант попал в шестой класс и угрожал детям. Но наказать решили маму, рассказавшую об этом: "Мне ещё и отвечать"

Русский наблюдатель Фото: коллаж Царьграда 15-летний мигрант оказался в шестом классе краснодарской школы, где учатся дети примерно на три года младше него.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Звездец страна под мигрантов прогнулась, в советские времена ему бы старшеклассники в какой-нибудь ближайшей лесопосадке или на пустыре объяснили бы как себя вести в приличном обществе.

Профиль пользователя Нина
Нина

Всех замешанных прошерстить и виновных  ответу, заявление в прокуратуру и Бастрыкину. Не доводите до трагедии, когда этот шпаненок башку мальцам открутит или еще хуже.