15-летний мигрант попал в шестой класс и угрожал детям. Но наказать решили маму, рассказавшую об этом: "Мне ещё и отвечать"

Русский наблюдатель Фото: коллаж Царьграда 15-летний мигрант оказался в шестом классе краснодарской школы, где учатся дети примерно на три года младше него.
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Пусть мигранты-сирийцы обучают своих высоковозрастных детей за свой счет отдельно от наших школ!
Бл..дь кокой только х.. не завезли ,то таджики .то узбеки теперь еще сирийцы
Что же за учителя в школах такие БЕСХРЕБЕТНЫЕ и ПРОДАЖНЫЕ, СТЫДНО ЗА НИХ.
Пребывание мигрантов с детьми в нашей России не обязательно. А что по этому поводу думает Дума?
Звездец страна под мигрантов прогнулась, в советские времена ему бы старшеклассники в какой-нибудь ближайшей лесопосадке или на пустыре объяснили бы как себя вести в приличном обществе.
Всех замешанных прошерстить и виновных ответу, заявление в прокуратуру и Бастрыкину. Не доводите до трагедии, когда этот шпаненок башку мальцам открутит или еще хуже.
Специально подсаживают и стравливают