Россиянам объяснили, как правильно выбрать икру

И не превратив ее в отраву На многих новогодних застольях будет красная икра. Этот вкусный и полезный продукт недостаточно просто купить — чтобы не превратить праздники в поход по больницам, нужно уметь правильно выбирать ее и хранить.
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