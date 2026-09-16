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Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым ассоциированным членом Европейского союза 16 сентября во время своего ежегодного обращения «О положении Союза» в Страсбурге, передает агентство Bloomberg.

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