Петербуржцы смогут получить консультацию врачей 13 августа на выставке «Мой Петербург»

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС На выставке «Мой Петербург» впервые можно посетить акцию «Территория здоровья» – все желающие смогут получить консультации специалистов, сообщили сегодня в телеграм-канале «Клиника на Невском | ГП №40».