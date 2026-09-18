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Пронедра

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Жёсткий перовскитный материал показал рекордно низкую теплопроводность

Жёсткий перовскитный материал показал рекордно низкую теплопроводность

Учёным Университета штата Северная Каролина (NC State) удалось сделать то, что считается в материаловедении крайне сложным: создать материал, который одновременно жёсткий и отлично изолирует тепло.

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