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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз и Петтерссон не сыграют в ближайших матчах «Ванкувера» из-за травм. Защитник может пропустить несколько недель

Об этом сообщил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет. Характер повреждения 25-летнего игрока не раскрывается.

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