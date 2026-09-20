🏥 Около трети россиян имеют метаболический синдром По информации одного из крупнейших эпидемиологических исследований РФ, около трети населения России имеют метаболический синдром, сообщила заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в РК Наталья Драненко.