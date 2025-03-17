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Петербургский дневник

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В Петербурге полиция поймала подозреваемого в совращении девочки-инвалида

В Петербурге полиция поймала подозреваемого в совращении девочки-инвалида

Мужчина был задержан на улице Тамбасова Полиция в Северной столице поймала подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, подробности сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

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