В Петербурге полиция поймала подозреваемого в совращении девочки-инвалида

Мужчина был задержан на улице Тамбасова Полиция в Северной столице поймала подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, подробности сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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