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Максим Вылегжанин: «В лыжных гонках есть интрига, они популярны, их транслируют. В этом сезоне все ждут, когда Большунов наберет форму и начнет всех обходить»

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин считает, что лыжные гонки в России по-прежнему вызывают интерес у людей.

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