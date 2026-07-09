Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что режим украинского лидера Владимира Зеленского продолжает "играть с огнем", не осознавая возможные серьезные последствия своих действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии