Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 107 подписчиков

Эксперты увидели в статье Мельниченко для The Economist критику модели глобализации

Эксперты увидели в статье Мельниченко для The Economist критику модели глобализации

Аналитики связывают тезисы эссе Андрея Мельниченко с процессом более широким, чем российско-западный конфликт, — с эрозией модели глобализации, в которую отечественный бизнес встроился после распада СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
ЕЩЕ БЫ! ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ, БЕЗ ВСЯКОГО ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ВСЕГО МИРА, КОТОРЫЙ НЕ СОГЛАСЕН С ПРИТЯЗАНИЯМИ ЯНКИ....
Ответить
4 н.