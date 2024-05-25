Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 25 мая, день

Сводка по состоянию на 25 мая 2024 года от Телеграм-канала Военкор Лисицын. АВДЕЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЧАСОВ ЯРЕ ВС РФ активно вытесняют ВСУ из городской застройки, воспользовавшись преимуществом после захвата АНДРЕЕВКИ и КЛЕЩЕЕВКИ.
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