Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 25 мая, день

Сводка по состоянию на 25 мая 2024 года от Телеграм-канала Военкор Лисицын. АВДЕЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЧАСОВ ЯРЕ ВС РФ активно вытесняют ВСУ из городской застройки, воспользовавшись преимуществом после захвата АНДРЕЕВКИ и КЛЕЩЕЕВКИ.