Губернатор Нью-Джерси сравнил Трампа с Волан-де-Мортом

Претендент на пост президента США и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи во время дебатов сравнил экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главным злодеем книжной вселенной «Гарри Поттера» - Волан-де-Мортом.
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