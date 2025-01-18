Трампа предупредили о возможной катастрофе из-за Украины

В случае, если у избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не получится заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, его репутация на мировой арене может сильно пострадать.
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