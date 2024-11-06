Что вас ждет в ноябре 2024 года согласно индийскому гороскопу

Последний месяц осени приносит нам новые вызовы и возможности. Что же приготовил ноябрь для каждого знака зодиака? Согласно прогнозам ведического астролога Елены Жирняковой, нас ждут финансовые изменения, карьерные повороты, скрытые тайны и испытания в сфере здоровья.