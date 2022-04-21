В беседе с журналистами по пути в Нью-Дели Джонсон отметил, что Великобритания намерена признать «исторические отношения между Индией и Россией» Сообщение Джонсон прибыл в Индию с обещанием не «читать нотации» Моди по Украине появились сначала на .