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Джонсон прибыл в Индию с обещанием не «читать нотации» Моди по Украине

В беседе с журналистами по пути в Нью-Дели Джонсон отметил, что Великобритания намерена признать «исторические отношения между Индией и Россией» Сообщение Джонсон прибыл в Индию с обещанием не «читать нотации» Моди по Украине появились сначала на .

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