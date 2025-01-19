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SCMP: США в ужасе, ещё одна страна создала гиперзвуковую ракету

SCMP: США в ужасе, ещё одна страна создала гиперзвуковую ракету

SCMP: в Поднебесной прошли финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса „воздух-воздух“.

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