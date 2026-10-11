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Axios: слова Трампа об энергоперемирии Украины и РФ были для Зеленского новостью

Axios: слова Трампа об энергоперемирии Украины и РФ были для Зеленского новостью

Для президента Владимира Зеленского слова американского коллеги об «энергетическом перемирии» между Украиной и Россией стали новостью, написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

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