"Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа

Абсурд! Не должны "говорящие головы", даже с удачной пластикой и дорогим макияжем, носить погоны, особенно генеральские! И не должны люди в больших погонах быть ворами и коррупционерами. Это оскорбительно прежде всего для тех, кто реально служит, подчас рискуя жизнью.

Олег Самойлов

Мне интересно, а если поглубже копнуть копателей с конторы Telegram-канал ВЧК ОГПУ, то ЧТО ТАМ обнаружится? А то у нас есть ОЧЕНЬ много правдоискателей и правдорубов, но как только ДО НИХ доходит вопросик "А ОТКУДА У ТЕБЯ...", то они скромненько глазенки долу и в тенечек погуще нырнуть норовят! Ну, а некоторым Наталиям, Алевтинам, некоему товарищу, "каньчявшему бизпладнаю савецкаю школу", Владимиру Зимину и им всем подобным хотелось бы подсказать, что неудачникам по жизни всегда успехи других острой костью поперек ануса стоят!