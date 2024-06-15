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"Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа

"Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время вокруг помощника министра и официального представителя МВД генерал-майора полиции Ирины Волк плодятся очень нехорошие слухи, которые бросают тень не только на неё саму, но и на все силовое ведомство.

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Комментарии
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Наталия
Абсурд! Не должны &quot;говорящие головы&quot;, даже с удачной пластикой и дорогим макияжем, носить погоны, особенно генеральские!  И не должны люди в больших погонах быть ворами и коррупционерами.  Это оскорбительно прежде всего для тех, кто реально служит, подчас рискуя жизнью.
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9 час.
Владимир Зимин
да были господа и ботраки . а мы кто ?????
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1 час.
Олег Самойлов
Мне интересно, а если поглубже копнуть копателей с конторы Telegram-канал ВЧК ОГПУ, то ЧТО ТАМ обнаружится? А то у нас есть ОЧЕНЬ много правдоискателей и правдорубов, но как только ДО НИХ доходит вопросик &quot;А ОТКУДА У  ТЕБЯ...&quot;, то они скромненько глазенки долу и в тенечек погуще нырнуть норовят! Ну, а некоторым Наталиям, Алевтинам, некоему товарищу, &quot;каньчявшему бизпладнаю савецкаю школу&quot;, Владимиру Зимину и им всем подобным хотелось бы подсказать, что неудачникам по жизни всегда успехи других острой костью поперек ануса стоят!
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1 час.

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