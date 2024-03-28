В продолжение вчерашнего разговора об Армавире. Если кто-то думает, что моя личная задача или задача нашего движения "Транспортная Инициатива" - "гнать чернуху", тот глубоко заблуждается.
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В продолжение вчерашнего разговора об Армавире. Если кто-то думает, что моя личная задача или задача нашего движения "Транспортная Инициатива" - "гнать чернуху", тот глубоко заблуждается.