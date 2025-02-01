Петербургские ученые разработали модели для подъема танкера «Волгонефть-212»

Исследуются возможности заградительной сети Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого завершили моделирование заградительной сети для подъема кормы танкера «Волгонефть-212», который затонул в Черном море в декабре 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии