На Кубани число непроданных новостроек достигло максимума за последние 4 года

На Кубани число непроданных новостроек достигло максимума за последние 4 годаНа рынке новостроек России возникла уникальная ситуация: количество непроданных квартир достигло максимальных показателей за последние четыре года.
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