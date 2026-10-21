Да-да, вообще никакой муки, крахмала, манки, отрубей, ни грамма углеводов. Такие блины подойдут тем, кто придерживается низкоуглеводного питания или для диабетиков.
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