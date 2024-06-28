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Не только о футболе

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Медведев и Андреева допущены на Олимпиаду, «Лейкерс» задрафтовали сына Леброна, Кучеров не получил «Харт Трофи», 10 млн евро Грузии за выход из группы и другие новости

Медведев и Андреева допущены на Олимпиаду, «Лейкерс» задрафтовали сына Леброна, Кучеров не получил «Харт Трофи», 10 млн евро Грузии за выход из группы и другие новости

1. МОК официально допустил Медведева, Сафиуллина, Александрову и Андрееву и других теннисистов на Олимпиаду.

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Комментарии
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Лена Мисько
а что тебе показалось смешным?
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1 час.
Лена Мисько
это вряд ли
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1 час.
Лена Мисько
Каждый раз, когда Первак открывает рот, я вспоминаю его собственные «успехи» и становится так смешно
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1 час.

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