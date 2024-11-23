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RS: Лондон вслед за США принял опасное решение, разрешив Киеву бить по России

RS: Лондон вслед за США принял опасное решение, разрешив Киеву бить по России

Британия дала Киеву разрешение на использование ракет Storm Shadow против России, что вызвало опасения из-за возможных ответных действий и возможного отсутствия поддержки со стороны США после прихода к власти Дональда Трампа в январе.

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