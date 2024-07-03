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Военные новости ★ спецоперация

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Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово

Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования Ситуация вокруг парламентских выборов во Франции продолжает накаляться.

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