Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования Ситуация вокруг парламентских выборов во Франции продолжает накаляться.
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Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования Ситуация вокруг парламентских выборов во Франции продолжает накаляться.
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