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NI: изучение обломков F-16 российскими военными создаст угрозу для НАТО

NI: изучение обломков F-16 российскими военными создаст угрозу для НАТО

Экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в своей статье для The National Interest выразил опасение, что изучение Россией обломков сбитых F-16, поставленных Украине, может стать угрозой безопасности НАТО.

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